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«Аталанта» победила «Дженоа» и оторвалась от конкурентов в борьбе за выход в ЛЧ

«Аталанта» победила «Дженоа» и оторвалась от конкурентов в борьбе за выход в ЛЧ
Футбол / Италия

В 36-м туре итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Дженоа». Матч состоялся на стадионе «Читта-дель-Триколоре» в городе Реджо-нель-Эмилия и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В первом тайме соперникам не удалось открыть счёт. В самом начале второй половины встречи, на 46-й минуте, «Аталанта» вышла вперёд благодаря точному удару нападающего Мусы Бэрроу. Спустя ещё семь минут хозяева удвоили преимущество усилиями защитника Тимоти Кастаня. Под занавес матча, на 89-й минуте, «Дженоа» сократил разрыв в счёте голом форварда Горана Пандева, однако в итоге не сумел уйти от поражения.

«Аталанта» набрала 65 очков и остаётся на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. Отрыв от главных конкурентов в борьбе за попадание в Лигу чемпионов в лице «Милана» и «Ромы» теперь составляет шесть очков. «Дженоа» (36) – на 16-м месте.

Италия - Серия А. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 16:00 МСК
Аталанта
Бергамо
2 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 – Бэрроу – 46, 2:0 – Кастань – 53, 2:1 – Пандев – 89
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