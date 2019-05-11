«Аталанта» победила «Дженоа» и оторвалась от конкурентов в борьбе за выход в ЛЧ

В 36-м туре итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Дженоа». Матч состоялся на стадионе «Читта-дель-Триколоре» в городе Реджо-нель-Эмилия и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.



В первом тайме соперникам не удалось открыть счёт. В самом начале второй половины встречи, на 46-й минуте, «Аталанта» вышла вперёд благодаря точному удару нападающего Мусы Бэрроу. Спустя ещё семь минут хозяева удвоили преимущество усилиями защитника Тимоти Кастаня. Под занавес матча, на 89-й минуте, «Дженоа» сократил разрыв в счёте голом форварда Горана Пандева, однако в итоге не сумел уйти от поражения.



«Аталанта» набрала 65 очков и остаётся на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. Отрыв от главных конкурентов в борьбе за попадание в Лигу чемпионов в лице «Милана» и «Ромы» теперь составляет шесть очков. «Дженоа» (36) – на 16-м месте.