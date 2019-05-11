«Барселона» рассматривает покупку вратаря «Бетиса» Лопеса, отступные — € 35 млн

Вратарь «Бетиса» Пау Лопес может перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.



По словам издания, сине-гранатовые рассматривают 24-летнего голкипера в качестве замены Ясперу Силлессену, который с большой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона в связи с нехваткой игровой практики. Отступные, прописанные в контракте Лопеса, составляют € 35 млн, но в «Барселоне» рассчитывают, что хорошие отношения с «Бетисом» позволят снизить цену. При этом каталонцы в настоящий момент рассматривают и альтернативные цели.



Примечательно, что болельщики сине-гранатовых недолюбливают Лопеса, поскольку тот, в бытность футболистом «Эспаньола», наступил на ногу нападающему сине-гранатовых Лионелю Месси. С тех пор некоторые фанаты каталонцев встречают голкипера свистом.



В нынешнем сезоне Лопес в 32 матчах испанской Примеры пропустил 47 мячей и получил 3 жёлтые карточки.

Силлессен близок к переходу в «Бенфику»