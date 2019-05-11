Агент: Озил останется в «Арсенале» как минимум до 2021 года

Эркут Согут, агент полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, заверил фанатов «канониров», что его клиент не покинет команду в ближайшее время.

«Слухи всегда будут появляться, в этом нет сомнений. Но я могу гарантировать преданность Месута. Он сосредоточен только на «Арсенале». В нём течёт красная кровь «Арсенала». Он точно уважает контракт.

Озил останется в клубе как минимум до 2021 года. Болельщикам не нужно беспокоиться о слухах, которые, возможно, появятся предстоящим летом. Месут нашёл место, где ему рады, и верит, что ещё многое может дать», — приводит слова агента Turkish Football.

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В нынешнем сезоне АПЛ полузащитник забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 24 встречах.