Трабукки: наше агентство будет делать акцент на российских футболистов

Марко Трабукии рассказал о работе агентства Sportconsult SA, которое он представляет.

«Мы будем делать акцент на российских футболистов. Когда я работал близко со «Спартаком», то не позволял себе контактировать с кем-то из молодёжной команды или дубля. Было бы неэтично использовать мои сильные позиции с Каррерой, чтобы подписать каких-то из футболистов «Спартаком». Поэтому у нас есть только один игрок «Спартака», которого взяли совсем недавно, — это Прошляков. В России использование служебного положения — это ежедневная практика, к сожалению», — сказал Трабукки в эфире телеканала «Матч Премьер».

Завтра, 12 мая, «Спартак» проведёт матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 16:30 мск.