Рахимов: «Ахмат» провёл не самый лучший матч, но обыграл «Крылья» заслуженно

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал победу со счётом 2:1 в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Скажу честно: мне сегодня понравились только определённые фазы нашей игры. Не очень понравилось, что, контролируя игру, мы сами себе придумывали какие-то моменты и теряли концентрацию. Мы не обыграли «Зенит» и «Краснодар», но в этих матчах мы играли достаточно ровно и хорошо. А сегодня были только фазы. Играем хорошо 5–10 минут, а потом начинаем допускать ошибки, медленно передаём мяч, появляется неуверенность. Потом играем хорошо, создаём моменты, забиваем второй мяч — и встали. Не доиграли эпизод, нарушили правила, где не нужно было это делать. А затем после подачи у нас в штрафной никто не прыгнул. На что мы надеялись — не знаю. Получаем гол, вместо того чтобы доиграть первый тайм, в перерыве внести нужные коррективы и выйти на второй тайм со счётом 2:0.

Во втором тайме мы перестроились, стало не хватать свежести, заменили из-за повреждения Исмаэла. Мы потеряли много креатива, многие комбинации перестали работать, было много потерь. Перестроились на 5-4-1, но целостности не было. Провели много контратак, но ни одну не довели до логического завершения. В таких ситуациях начинаешь нервничать. В принципе, я считаю что это не самая наша лучшая игра, из тех что были. Но победу одержали заслуженную. Можно играть лучше», — приводит слова Рахимова пресс-служба грозненского клуба.

«Ахмат», набрав 39 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (28) — 13-е.

В 29-м туре команда из Грозного в Москве встретится с ЦСКА, а самарский клуб дома примет столичный «Спартак». Оба матча состоятся 18 мая.