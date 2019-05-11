Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после проигрыша «Ниму»

Болельщики «Монако» остались недовольными поражением своей команды в выездном матче 36-го тура французской Лиги 1 с «Нимом» (0:1).



После финального свистка группа фанатов монегасков попыталась прорваться на поле, чтобы высказать свои претензии футболистам. Попытка не увенчалась успехом, а игроки быстро проследовали в раздевалку. Фото болельщиков доступно в «твиттере» Get French Football News.

«Монако» с 33 очками в активе продолжает занимать 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. Аналогичное количество баллов имеет располагающийся строчкой ниже и находящийся в зоне вылета «Кан», уступающий монегаскам по дополнительным показателям. «Ним» (52) — восьмой.



В двух заключительных турах «Монако» предстоит сыграть с «Амьеном» и «Ниццей».