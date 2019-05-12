Стерлинг: не вижу причин, по которым «МС» не может выиграть АПЛ три раза подряд

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отметил, что «горожанам» по силам завоевать третий подряд титул чемпионов Англии.



«Если вы выигрываете титул два года подряд, у вас те же игроки в составе, тот же главный тренер, то я не вижу причин, по которым вам не стоит надеяться на победу снова. Ничего не изменилось. Другие команды будут стараться победить, но в то же время, если вы дважды подряд выигрывали трофей, у вас будет шанс взять его в третий раз.



Я всегда стараюсь улучшить ситуацию. Каждый год мы стараемся добиться большего успеха, чем в предыдущий сезон, и как игрок, я прилагаю все усилия, чтобы помочь команде», — приводит слова Стерлинга Goal.com.



Сегодня, 12 мая, «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги.



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