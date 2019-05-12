Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига на своей странице в «Твиттере» объявила лучшего игрока нынешнего сезона. Им стал центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

В борьбе за награду 27-летний футболист опередил Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро, Бернарду Силву (все — «Манчестер Сити»), одноклубников Садио Мане и Мохамеда Салаха, а также Эдена Азара («Челси»).

Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Вирджил перешёл в «Ливерпуль» 1 января 2018 года. Сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 87 млн по нынешнему курсу). Игрок сборной Нидерландов стал самым дорогим защитником в истории футбола.

В этом сезоне ван Дейк помог «Ливерпулю» в 37 матчах чемпионата Англии. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи.