Ван Дейк: без болельщиков и одноклубников я не стал бы лучшим игроком сезона

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал получение награды лучшему игроку сезона в Английской премьер-лиге.

«Это большая честь, я очень горд. Без всех здесь, в «Ливерпуле», болельщиков и игроков это было бы невозможно. Отдаю всем должное за это. Думаю, весь сезон в Премьер-лиге получился выдающимся. Мы сражаемся с другой очень хорошей командой. Мне кажется, нейтральным фанатам нравится наблюдать за такой чемпионской гонкой», — приводит слова 27-летнего футболиста пресс-служба АПЛ.

Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Вирджил перешёл в «Ливерпуль» 1 января 2018 года. Сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 87 млн по нынешнему курсу). Игрок сборной Нидерландов стал самым дорогим защитником в истории футбола.

В этом сезоне ван Дейк помог «Ливерпулю» в 37 матчах чемпионата Англии. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи.