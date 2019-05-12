Гвардиола обошёл Моуринью по количеству завоёванных трофеев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, выиграв с командой АПЛ, завоевал 26-й трофей в качестве наставника. Об этом сообщает Marca.

По данному показателю 48-летний специалист обошёл португальца Жозе Моуринью, на счету которого 25 трофеев. В списке самых титулованных тренеров в истории Гвардиола сравнялся с Луисом Фелипе Сколари и Джоком Стейном. Впереди него находятся только сэр Алекс Фергюсон (49), Мирча Луческу (32), Валерий Лобановский (30) и Оттмар Хитцфельд (28). Уже в ближайшую субботу Гвардиола может выйти на чистое 5-е место в рейтинге самых титулованных тренеров мира, если его команда в финале Кубка Англии обыграет «Уотфорд».

Ранее Гвардиола работал с «Барселоной» (14 выигранных трофеев) и «Баварией» (7). С «Манчестер Сити» он завоевал 5 трофеев.