Установлен новый рекорд АПЛ по количеству голов за сезон

Текущий сезон в английской Премьер-лиге стал рекордным по количеству забитых мячей при участвующих в турнире 20 командах. Об этом сообщает Opta.

Всего в 380 матчах завершившегося розыгрыша чемпионата Англии команды забили 1072 гола. Предыдущий лучший показатель составлял 1066 забитых мячей. Он был установлен в сезоне-2011/12. В среднем же в текущем розыгрыше Премьер-лиги за игру забивалось 2,82 гола. Наибольший вклад в установленный рекорд внесли игроки «Манчестер Сити» — команда Хосепа Гвардиолы забила 95 мячей. На 6 голов меньше в активе «Ливерпуля». Третьим по результативности стал «Арсенал» — 73 забитых мяча.

Отметим, что в прошлом сезоне команды Премьер-лиги в общей сложности забили 1018 голов.