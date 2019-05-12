Миллер: этот кубок — наш. «Зенит» — чемпион!

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поделился эмоциями от вручения «Зениту» чемпионского кубка Российской Премьер-Лиги.

«Вклад тренера в победу — на первом месте. Его выбрали единодушно, выбрали вы — болельщики „Зенита“. И мы выиграли пятый чемпионат России. Этот кубок — наш. „Зенит“ — чемпион!» — передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее «Зенит» завоёвывал золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Также клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом СССР в 1984 году. Чаще «Зенита» чемпионами России становились только «Спартак» (10) и ЦСКА (6).

Главный тренер команды Сергей Семак стал первым в российской истории, кому удалось стать чемпионом в качестве футболиста и наставника.