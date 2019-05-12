Дзюба: есть мечта поиграть в Англии. Сказали, что предложения должны быть

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба сообщил, что он мечтает поиграть в чемпионате Англии.

«Есть ли мечта поиграть за рубежом? Да, есть такое. Англия… Посмотрим. Если будут предложения… Сказали, что должны быть. Будем ждать. Дальше посмотрим», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

30-летний Дзюба перешёл в «Зенит» летом 2015 года из «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отметился девятью результативными передачами. Контракт форварда с петербургским клубом действителен до лета 2020 года.

Напомним, что Дзюба впервые в своей карьере завоевал золотую медаль чемпионата России.