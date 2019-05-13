Зинченко: мне запретили подходить к чемпионскому кубку

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды в чемпионате Англии.

«Спасибо за поздравления. Эмоции не передать словами. Мы сейчас в дороге в аэропорт, все до сих пор празднуют – орут, поют. Вообще не успокоились, не могу нормально говорить.

Цел ли кубок? Мне запретили к нему подходить. Сразу по прилете в Манчестер будем отмечать чемпионство на стадионе», – сказал Зинченко в эфире программы «Великий футбол».

Напомним, в прошлом сезоне Зинченко после победы в чемпионе Англии уронил чемпионский кубок.

«Манчестер Сити», набрав 98 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, став чемпионом второй раз подряд. «Ливерпуль» (97) — на 2-м месте.