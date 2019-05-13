Коутиньо рискует из-за травмы пропустить финал Кубка Испании

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо столкнулся с проблемами со здоровьем в преддверии финального матча Кубка Испании с «Валенсией».



Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере», у 26-летнего футболиста было выявлено растяжение двуглавой мышцы бедра правой ноги. Ожидается, что восстановление бразильца займёт около 10 дней, в связи с чем он рискует пропустить игру с «летучими мышами».



Матч «Барселона» – «Валенсия» состоится 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. На пути к финалу сине-гранатовые победили «Культураль Леонеса» (1:0 и 4:1), «Леванте» (1:2 и 3:0), «Севилья» (0:2 и 6:1) и «Реал» (1:1 и 3:0). «Летучие мыши» оказались сильнее «Эбро» (2:1 и 1:0), хихонского «Спортинга» (1:2 и 3:0), «Хетафе» (0:1 и 3:1) и «Бетиса» (2:2 и 1:0).

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