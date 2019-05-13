Лига 1 проведёт акцию против гомофобии в 37-м туре

Французская Лига 1 запланировала акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с гомофобией, сообщает Le Parisien.



В 37-м туре чемпионата Франции, матчи которого пройдут 18 мая, все капитаны команд, судьи и тренеры наденут на себя повязки в радужной расцветке флага ЛГБТ. Также перед началом игр на табло будут показаны специальные ролики, посвящённые борьбе с гомофобией. Аналогичная акция пройдёт и в следующем туре Лиги 2.



При этом лига уже запланировала дальнейшие действия в данном направлении. Начиная со следующего сезона начнётся работа с молодыми футболистами, которым будут предоставлены специальные буклеты. Также будут работать и с болельщиками, которым постараются объяснить неприемлемость оскорблений на почве ориентации.

Неймар — Лиге 1: до следующей встречи