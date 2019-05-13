Гендиректор «Тамбова»: пока Яя Туре в нашем клубе — это полная чушь

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал слухи о том, что ивуарийский полузащитник Яя Туре может пополнить состав тамбовской команды, который обеспечила себе участие в Премьер-Лиге в следующем сезоне.



«Пока Яя Туре в «Тамбове» — это полная чушь. Да, у меня был разговор с Селюком. Но никакой конкретики, никаких цифр и так далее не было. Я должен делать так, как будет в интересах команды. Я должен слушать только главного тренера. Если Григорян мне скажет, что Туре ему нужен, я буду работать в этом направлении. Но на данный момент за этим ничего нет», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Недавно Туре сообщил в социальной сети, что не собирается завершать карьеру и продолжит выступать на протяжении ещё нескольких лет.