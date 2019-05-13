Каррагер назвал вещь, о которой «Ливерпуль» будет жалеть после этого сезона

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился мыслями об итогах сезона в английской Премьер-лиге, в котором чемпионом стал «Манчестер Сити», опередивший красных на одно очко.



«Клопп – оптимист, и он будет чувствовать себя готовым к ещё одной попытке взять титул. Но если «Сити» наберёт 96, 98, 100 очков, их будет очень трудно остановить. Единственное, о чём «Ливерпуль» может жалеть, глядя на этот сезон, – это факт, что они ни разу не обыграли «Сити». Нельзя ждать, что твой соперник потеряет очки, если ты не делаешь этого сам, и «Ливерпуль» набрал лишь одно очко из шести в этих матчах.



В следующем сезоне они должны подойти к играм с «Сити», как к кубковым финалам, хотя это проще сказать, чем сделать. Этот «Сити» – это что-то выдающееся», — цитирует Каррагера Metro.

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