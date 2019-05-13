Мещеряков: Ерёменко? «Локомотив» рассматривает игроков до 25 лет, край — до 27

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о возможном переходе в стан «железнодорожников» полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко.



«Совет директоров принял определённое решение. В базе мы рассматриваем игроков до 25 лет. Край – до 27 лет. Мы хотим не только решать чисто спортивные вопросы, но и бизнесовые. А это предполагает, что если у приобретаемого футболиста контракт с нашим клубом будет последним, то это не до конца корректная история.



У нас одна из самых возрастных команд в лиге. Поэтому приняли согласованное решение взять курс на омоложение состава. Это нормальная история. Естественно, в каждой селекционной кампании есть исключения. Но тут должны совпасть возможности клуба и желание футболиста», — цитирует Мещерякова «Спорт-экспресс».



Ранее известный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что в приглашении Ерёменко в «Локомотив» заинтересован лично главный тренер московской команды Юрий Сёмин.



В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи, а также получил 3 жёлтые карточки. При этом первую половину сезона финский хавбек провёл в московском «Спартаке».

Арустамян: Сёмин настаивает на подписании контракта с Ерёменко