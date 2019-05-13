Бускетс: надеюсь, рана, полученная в противостоянии с «Ливерпулем», заживёт

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отметил, что каталонский клуб по-прежнему пытается оправиться от вылета из Лиги чемпионов. Напомним, в 1/2 финала турнира «Барселона» уступила «Ливерпулю» (3:0, 0:4).



«Всем было тяжело выходить на игру с „Хетафе“. Мы понимали, что должны выложиться на сто процентов, но было непросто из-за того, что произошло в Ливерпуле. Мы должны продолжать двигаться вперёд. Надеюсь, рана, полученная клубом и игроками, в скором времени заживёт.



Рана, которую мы получили в противостоянии с „Ливерпулем“, глубока. Но мы должны поблагодарить фанатов. Мы знаем, что чувствуют они, но их поддержка для нас очень важна. Мы должны идти вперёд, больше ничего не остаётся», — приводит слова Бускетса Goal.com.

«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче Примеры