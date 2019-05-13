«Реал» может объявить о переходе Азара после финала Лиги Европы

Мадридский «Реал» официально объявит о переходе полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара после финала Лиги Европы, сообщает L'Equipe. Напомним, финальный матч Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая в Баку.



По информации источника, трансфер 28-летнего бельгийского футболиста уже согласован между сторонами. Ожидается, что мадридский «Реал» заплатит за переход Азара около € 100 млн. Ранее футболист заявил, что принял решение относительно своего будущего. Контракт Азара с «Челси» истекает 30 июня 2020 года.



Азар выступает в составе «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне бельгийский футболист принял участие в 37 матчах чемпионата Англии, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач.

Э. Азар: думаю только о том, чтобы выиграть что-то для «Челси»