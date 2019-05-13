Джеррард: может, когда-нибудь увижу в составе «Ливерпуля» русского игрока

Главный тренер «Рейнджерс» и бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал о сильных сторонах российских футболистов и предположил, что когда-нибудь увидит российского игрока в мерсисайдском клубе.

«Кого бы из россиян взял в «Ливерпуль»? Сейчас любому игроку будет тяжело попасть в «Ливерпуль». Посмотрите на состав команды, но в России очень талантливые игроки. Когда мы играли с юношами «Ливерпуля» в Москве против сверстников из «Спартака», я увидел таланты. Так что, может быть, когда-нибудь я увижу в составе «Ливерпуля» русского игрока. С точки зрения технической оснащённости ваши игроки очень хороши, у них сильная ментальность», — сказал Джеррард в интервью Евгению Савину, размещённом на канале «КраСава» в YouTube.