Флетчер может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер является главным претендентом на пост технического директора английского клуба, сообщает Sky Sports.
По информации издания, футболист провёл успешные переговоры с представителями «МЮ». Считается, что он станет связующим звеном между командой и тренерским штабом.
Также манкунианцы рассматривали кандидатуру бывшего вратаря клуба, а ныне генерального директора «Аякса» Эдвина ван дер Сара.
35-летний Флетчер является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и защищал цвета манкунианцев до 2015 года, в общей сложности сыграв 342 матча. Флетчер — пятикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов-2007/08.
Нынешний сезон Флетчер провел в составе «Сток Сити». На его счету гол и результативная передача в 11 матчах Чемпионшипа.
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