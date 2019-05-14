«ПСЖ» интересуется тремя футболистами «Реала»

«Пари Сен-Жермен» рассматривает кандидатуры сразу нескольких футболистов мадридского «Реала» в преддверии летнего трансферного окна.



Как сообщает Le Parisien, французский клуб проявляет интерес к полузащитникам «сливочных» Иско и Тони Кроосу, а также к нападающему Гарету Бэйлу. Заполучить немца и валлийца будет проще, поскольку главный тренер команды Зинедин Зидан готов расстаться с ними в ходе летней перестройки состава.



При этом «Реал» намерен выручить солидные суммы в случае продажи своих игроков. Иско «сливочные» оценивают в € 60 млн, Крооса – в € 80 млн, а Бэйла – в € 70 млн.



В нынешнем сезоне 27-летний Иско принял участие в 26 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи. 29-летний Кроос провёл 28 игр и отметился 4 пасами. В активе 29-летнего Бэйла 8 голов и 3 передачи в 29 встречах.

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