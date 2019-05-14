Зидан хочет сделать своего сына вторым вратарём «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет сделать сына Люку вторым вратарём после Тибо Куртуа в следующем сезоне, сообщает Marca. Отмечается, что французский специалист не видит большой разницы в классе между своим сыном и украинским голкипером Андреем Луниным, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Леганес».



Лунин сыграл матчей в сезоне за испанский клуб, в которых пропустил пять голов и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. При этом второй голкипер мадридского клуба Кейлор Навас, скорее всего, покинет испанскую команду.



21-летний Люка Зидан сыграл только один матч за «Реал» в этом сезоне. Также в его актие 27 матчей за «Кастилью» в Сегунде, в которых он пропустил 33 мяча.

Гатти: Зидан ничего не понимает в футболе