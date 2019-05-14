Зидан хочет сделать своего сына вторым вратарём «Реала»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет сделать сына Люку вторым вратарём после Тибо Куртуа в следующем сезоне, сообщает Marca. Отмечается, что французский специалист не видит большой разницы в классе между своим сыном и украинским голкипером Андреем Луниным, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Леганес».
Лунин сыграл матчей в сезоне за испанский клуб, в которых пропустил пять голов и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. При этом второй голкипер мадридского клуба Кейлор Навас, скорее всего, покинет испанскую команду.
21-летний Люка Зидан сыграл только один матч за «Реал» в этом сезоне. Также в его актие 27 матчей за «Кастилью» в Сегунде, в которых он пропустил 33 мяча.
Гатти: Зидан ничего не понимает в футболе
- 14 мая 2019
-
12:14
-
12:13
-
12:03
-
11:49
-
11:40
-
11:29
-
11:17
-
11:12
-
10:56
-
10:38
-
10:26
-
10:24
-
10:20
-
09:57
-
09:56
-
09:34
-
09:26
-
09:23
-
09:11
-
08:41
-
08:22
-
08:06
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:17
-
06:00
-
05:32
-
05:23
-
04:50
-
04:21
-
03:49
-
03:17
-
02:45
-
01:51
Партнерский контент