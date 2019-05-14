Мейтин: в следующем сезоне также будем запрещать играть на плохих стадионах

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал о предстоящей сертификации стадионов.



«Сертификацию стадионов будем проводить, когда к нам поступят заявления от клубов. Пока их никто не подавал. Это должна быть или высшая, или первая категория стадиона. «Тамбову» мы помогли, направив часть освободившейся после чемпионата мира техники им. Как быстро это будет установлено, нельзя сказать, ведь для реконструкции нужно найти подрядчика и так далее.



Насколько я знаю, у «Тамбова» будет построена легкосборная трибуна, как в Екатеринбурге. Конечно, мы хотим, чтобы это было быстрее, ведь мы привыкли к хорошим стадионам, поэтому сначала они будут играть на «Мордовия Арене». На плохих стадионах мы и в этом году запрещали играть, и в следующем это будем делать. Мы хотим, чтобы к нам приходили клубы с хорошей инфраструктурой, тогда будет интереснее футбол, лучше картинка. Стадионы, которые принадлежат «Спорт-Ин», будут переданы в управление клубов», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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