Рейнгольд: после случившегося Глушаков не имеет права находиться в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал опубликованную телефонную запись, на которой полузащитник и капитан красно-белых Денис Глушаков не лучшим образом высказывается о бывшем главном тренере команды Массимо Каррере.



«Руководство «Спартака» должно решить, нужен ли Денис Глушаков клубу. Я считаю, что не нужен. После того что случилось, он не имеет права находиться в команде. То, что он делал, совершенно неприемлемо. Для меня это лёгкий шок. Команда должна играть, готовиться, настраиваться, а с появлением таких игроков всё портится.



Я постоянно защищал Глушакова, опираясь на отсутствие фактов. Сейчас факты появились, теперь он для меня не Глушаков. Я настоящий спартаковец и не намерен это терпеть. Дело футболиста – играть на поле в футбол, и всё. Остальное его не должно касаться. Создание группировок и нервозной обстановки абсолютно не украшает Дениса. Это беда нашего футбола. Игрок должен понимать, что футбол – командный вид спорта, люди здесь должны быть настроены только на победу. Глушаков поступил подло.



Сейчас ситуация повисла в воздухе, а нам осталось её прихлопнуть. Я как ветеран «Спартака» хочу, чтобы побыстрей это дело закончилось. Тогда команда начнёт тренироваться в хорошем режиме и будет показывать результаты. Хотелось бы, чтобы таких, как Глушаков, в команде больше не было никогда.



Возьмут ли его в другие клубы, зависит только от их политики. Человек имеет профессию, от которой его никто не освобождал. Он не Мамаев и не Кокорин, никому не наносил внешних повреждений, поэтому флаг ему в руки. Но, будь я руководителем, ни одной секунды не стал бы держать этого игрока в команде», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.

Глушаков рассказал о сливе Карреры. Опубликована запись телефонного разговора