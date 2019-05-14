Фанаты «Грассхоппера» во время матча заставили игроков отдать им форму

Болельщики «Грассхоппера» не дали команде доиграть выездной матч 33-го тура чемпионата Швейцарии с «Люцерном».

При счёте 4:0 в пользу «Люцерна» фанаты гостей выстроились возле ограждения и, угрожая выбежать на поле, потребовали у игроков отдать им форму, посчитав, что они недостойны её носить. В итоге некоторые из футболистов выполнили требования фанатов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Teleclub.

Главный арбитр принял решение не доигрывать матч. Скорее всего, «Грассхопперу» будет засчитано техническое поражение.

«Грассхоппер» является самым титулованным клубом Швейцарии и становился чемпионом страны 27 раз, а также 19 раз выигрывал национальный Кубок. В нынешнем сезоне клуб выступил крайне неудачно, досрочно вылетев в низший дивизион. Подобное произошло с клубом впервые за 68 лет.