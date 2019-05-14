Президент «Наполи»: Инсинье неоднократно просил меня отпустить его

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отметил, что нападающий неаполитанской команды Лоренцо Инсинье давно просил отпустить его из клуба.



«Инсинье — неаполитанец, он всегда проявлял большую приверженность этому клубу. Но я не могу насильно заставить его остаться в „Наполи“. Он неоднократно на протяжении четырёх лет просил меня отпустить его, потому что не чувствовал себя любимым здесь. Он просил меня об этом даже перед разъяснительной встречей с Райолой», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.



Инсинье выступает за основную команду «Наполи» с 2009 года. Ранее сообщалось, что «Наполи» готов продать 27-летнего итальянского футболиста за € 100 млн. В услугах Инсинье заинтересованы «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

«Наполи» готов продать Инсинье за € 100 млн