Эллардайс: не думаю, что нынешний «Манчестер Сити» превзошёл «МЮ» Фергюсона

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс сравнил нынешний «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед» эпохи Алекса Фергюсона.
«Фергюсон побеждал в Премьер-лиге три раза подряд и сделал требл в 1999 году. Если вы говорите, что «Манчестер Сити» близок к повторению их достижения, то я бы с этим согласился, но не думаю, что он превзошёл «МЮ».
Вы забываете, насколько силён был «МЮ» в то время, какие проблемы были тогда и насколько хороши были их игроки.
Я не уверен, что уровень команд из нижней части АПЛ также хорош, как это было в начале 2000-х годов. Я считаю, что тогда команды из нижней части были намного сильнее, чем сейчас», — приводит слова Эллардайса talkSPORT.
Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии и выиграл Кубок Лиги. Кроме того, «горожане» вышли в финал Кубка Англии, где сыграют с «Уотфордом».
- 16 мая 2019
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:57