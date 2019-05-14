Эллардайс: не думаю, что нынешний «Манчестер Сити» превзошёл «МЮ» Фергюсона

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс сравнил нынешний «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед» эпохи Алекса Фергюсона.

«Фергюсон побеждал в Премьер-лиге три раза подряд и сделал требл в 1999 году. Если вы говорите, что «Манчестер Сити» близок к повторению их достижения, то я бы с этим согласился, но не думаю, что он превзошёл «МЮ».



Вы забываете, насколько силён был «МЮ» в то время, какие проблемы были тогда и насколько хороши были их игроки.



Я не уверен, что уровень команд из нижней части АПЛ также хорош, как это было в начале 2000-х годов. Я считаю, что тогда команды из нижней части были намного сильнее, чем сейчас», — приводит слова Эллардайса talkSPORT.

Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии и выиграл Кубок Лиги. Кроме того, «горожане» вышли в финал Кубка Англии, где сыграют с «Уотфордом».