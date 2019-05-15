Рафинья: я поиграю ещё в Бразилии или в Европе. Где, пока не знаю

Защитник «Баварии» Рафинья дал комментарий перед матчем 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне, который станет для него последним в составе мюнхенского клуба.

«Это были замечательные восемь лет, в течение которых вместе с «Баварией» я пережил много приятных моментов. Я очень рад, что всё так сложилось. Но карьера каждого футболиста рано или поздно подходит к концу. С собой я возьму только приятные воспоминания. Было здорово.

Каждый год здесь я переживал замечательные моменты. Но 2013-й стал для меня особенным. Мы взяли требл. Это был невероятный год не только для меня, но и для всех игроков «Баварии».

Я и не мог подумать, что пробуду в Германии так долго. В первые годы было непросто. Язык, климат — мне, молодому парню, было сложно ко всему адаптироваться. И вот прошло 13 лет. Уже три года я немец. Это были замечательные 13 лет.

Мы уже много лет вместе. Мы каждый день проводим вместе, мы очень хорошо знаем друг друга. Мы стали одной семьёй.

Я поиграю ещё в Бразилии или в Европе. Где, пока не знаю. Я приму решение после окончания сезона», — приводит слова Рафиньи пресс-служба «Баварии».

Рафинья выступает за «Баварию» с 2011 года. За восемь лет в составе мюнхенцев 33-летний бразилец завоевал 15 трофеев, среди которых шесть титулов чемпиона Германии, по три Кубка и Суперкубка страны и один Кубок Лиги чемпионов.