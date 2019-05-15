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«Арсенал» — «Урал»: онлайн-трансляция матча начнётся 15 мая в 19:00

«Арсенал» — «Урал»: онлайн-трансляция матча начнётся 15 мая в 19:00
Футбол / Кубок России 0

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится ответный матч полуфинала Кубка России «Арсенал» – «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Дмитрий Сафьян. Резервный рефери — Сергей Иванов. Отвечать за систему видеоповторов (VAR) будет Виталий Мешков, ему поможет Алексей Сухой. Инспектор матча — Владимир Енютин.

В первой игре, которая состоялась 3 апреля в Екатеринбурге, победу со счётом 1:0 одержал «Урал».

На пути к финалу «Арсенал» оказался сильнее «Сахалина» (2:1), «Ахмата» (2:0) и «Оренбурга» (4:2 и 1:1). «Урал» в свою очередь победил «Нефтехимик» (3:2), «Нижний Новгород» (2:0 ДВ) и «Спартак» (1:1 и 1:0).

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