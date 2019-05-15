Стала известна возможная зарплата Эрреры в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера, который покинет клуб по окончании текущего сезона, получит от «ПСЖ» выгодный контракт. Как сообщает Mirror, французская команда готова платить 29-летнему футболисту £ 300 тыс. в неделю (около € 345 тыс. в неделю).
Нынешняя зарплата испанца в «Манчестер Юнайтед» составляет £ 80 тыс. в неделю. Футболист покинет стан манкунианцев в качестве свободного агента ближайшим летом.
На «Олд Траффорд» Эррера перешёл летом 2014 года из «Атлетика». Его трансфер обошёлся манкунианскому клубу в € 36 млн. За пять лет в Манчестере на клубном уровне игрок провёл 189 матчей и забил 20 мячей. С командой выиграл 4 трофея — национальные кубок, Кубок лиги и Суперкубок, а также Лигу Европы. Первым клубом испанца была «Сарагоса».
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