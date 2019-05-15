Балахнин: переход Глушакова в «Ростов» возможен, он наш, ростовский парень

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказал мнение по поводу слухов о возможном переходе полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в стан донской команды.
«Не хочется опираться на слухи, но я думаю, что такой переход возможен. Почему нет? Сейчас трудно говорить о том, принесёт такой трансфер пользу или нет. Пусть сезон закончится. Решать будет главный тренер. Он видит всю конструкцию команды.
Однако «Ростов» нуждается в хороших футболистах. Тем более Глушаков — ростовский парень, действительно наш. Это очень важно. Я бы не обращал внимания на все истории вокруг Дениса. Контакт с человеком всегда можно найти, это уже вопрос коммуникации тренера и игрока. Всё решаемо. Не вижу никаких сложностей», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 16 мая 2019
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