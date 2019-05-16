Корнеев: «Зенит» вёл переговоры о переходе с Игуаином, Суаресом и Дибалой

Экс-спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал, с кем петербургский клуб вёл переговоры из известных ныне футболистов, но так и не смог договориться о переходе в стан сине-бело-голубых.
«Я могу назвать лишь несколько фамилий. Луис Суарес, Матич, Оскар, Дибала. Они были молодые на тот момент. Причины, по которым они не оказались в «Зените», разные. Даже рассматривали Игуаина. Просто сделка оказалась слишком дорогой для того времени. Это не было связано с их нежеланием ехать в Россию. Если такое происходило у меня и руководства клуба — мы были в постоянном контакте, — сразу же закрадывалось сомнение: а нужен ли такой игрок, что его надо сильно убеждать? И недопустимо, когда, учитывая положение «Зенита», нам начинали выкручивать руки», — цитирует Корнеева «Спорт уик-энд».
- 16 мая 2019
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