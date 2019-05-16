Кабмин может дополнительно выделить до 285 млн рублей на подготовку к Евро-2020

Правительство Российской Федерации может дополнительно выделить из федерального бюджета до 285,2 млн рублей на подготовку и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По данным источника, об этом говорится в проекте поправок в федеральный закон о бюджете на 2019 год. Это может быть сделано в случае и в пределах поступления в федеральный бюджет доходов от возврата дебиторской задолженности в связи с возвратом оргкомитету ЧМ по футболу «Россия-2018».

Чемпионат Европы 2020 года пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа, а также четвертьфинал. Кроме того, матчи турнира пройдут в Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине и Глазго.