Неудачная «паненка» — в обзоре матча «Фортуна» — «Фейеноорд»

В матче 34-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» разгромил «Фортуну» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Ситтарде на стадионе «Фортуна Ситтард».

Счёт был открыт уже на 6-й минуте. Автором гола стал Оркун Кёкчю с передачи Дилана Венте. Перед самым свистком на перерыв равновесие восстановил Йоррит Сметс. На 69-й минуте вывести гостей вперёд мог Стивен Бергвёйс, но неудачно выполнил пенальти в стиле «паненка». Через минут «Фейеноорд» вышел вперёд благодаря голу Николая Йоргенсена с паса Кёкчю. На 79-й минуте третий гол в ворота хозяев отправил Йоргенсен, оформив дубль. Точку в матче на 90-й минуте поставил Бергёйс.

«Фейеноорд», набрав 65 очков, финишировал на третьем месте в Эредивизии. «Фортуна» (34) — на 15-м месте.