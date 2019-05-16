Неудачная «паненка» — в обзоре матча «Фортуна» — «Фейеноорд»
В матче 34-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» разгромил «Фортуну» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Ситтарде на стадионе «Фортуна Ситтард».
Счёт был открыт уже на 6-й минуте. Автором гола стал Оркун Кёкчю с передачи Дилана Венте. Перед самым свистком на перерыв равновесие восстановил Йоррит Сметс. На 69-й минуте вывести гостей вперёд мог Стивен Бергвёйс, но неудачно выполнил пенальти в стиле «паненка». Через минут «Фейеноорд» вышел вперёд благодаря голу Николая Йоргенсена с паса Кёкчю. На 79-й минуте третий гол в ворота хозяев отправил Йоргенсен, оформив дубль. Точку в матче на 90-й минуте поставил Бергёйс.
«Фейеноорд», набрав 65 очков, финишировал на третьем месте в Эредивизии. «Фортуна» (34) — на 15-м месте.
- 16 мая 2019
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:57
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:23
-
11:04
-
11:00
Партнерский контент