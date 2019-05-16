Переходные матчи за право в сезоне-2019/20 сыграть в РПЛ пройдут 30 мая и 2 июня

Сегодня, 16 мая, прошла жеребьёвка хозяев полей переходных матчей за право в сезоне-2019/20 сыграть в Премьер-Лиге, которые пройдут 30 мая и 2 июня. Команда Футбольной национальной лиги, занявшая по итогам Олимп-Первенства ФНЛ третье место, проведёт первый переходный матч с 14-й командой РПЛ в гостях. В свою очередь 4-я команда ФНЛ по итогам сезоне начнёт «стыки» дома, сообщает пресс-служба ФНЛ.
За два тура до завершения первенства на участие в переходных матчах претендуют «Томь» (3-е место, 60 очков), «Нижний Новгород» (4-е, 59), «Авангард» (5-е, 56), «Шинник» (6-е, 56), «Чертаново» (7-е, 55) и «СКА-Хабаровск» (8-е, 55).
В Премьер-Лиге участниками переходных матчей могут стать «Уфа» (14-е место, 26 очков), «Крылья Советов» (13-е, 28) и столичное «Динамо» (12-е, 31).
- 16 мая 2019
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