Семак: тренер должен решать задачи, а каким образом — это его дело

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о потерях петербургской команды в лице Александра Кокорина и Леандро Паредеса.



«Тренер должен решать поставленные задачи. Каким образом он это делает, это его дело. Тренеру надо решить, как он себя поставит и какой подход он найдёт. Выигрывает тот, кто даёт результат.



Мы исходим из того, какие игроки у нас есть. Была проблема с игроками с российскими паспортами. Потеряли Сашу Кокорина, ждали его, ведь он мог нас усилить. Потом мы разбирались и пытались найти позиции для игроков, чтобы игра приносила результат. Мы перешли на схему в три защитника для того, чтобы был результат.



Насколько ключевым событием стал уход Паредеса? Никто не обещал, что будет легко. Мы закончили первую часть на первом месте. Уменьшать заслуги ребят, которые играли, нельзя. Я всегда говорил, что если есть возможность проявить себя в более сильном клубе, ей нельзя не воспользоваться. Новички нам добавили баланса. Они повлияли на качество игры. А на результат… Мы ведь и были первыми», — сказал Семак в эфире «Радио „Зенит“.

Семак: когда меня качали игроки, думал, чтобы не разошлись и не бросили