Семак: к волевым победам «Зенита» отношусь наиболее приятно
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своём отношении к волевым победам.
«Как я отношусь к своим рекордам? К волевым победам я отношусь наиболее приятно. У команды есть характер и воля к победе. Конечно же, не хочется первыми пропускать, чтобы прилагать дополнительные усилия, чтобы забить, отыграться и изменить ход матча. Это всегда нервирует. Я всегда говорю игрокам, что если они хотят, чтобы тренерский штаб жил дольше, то не надо пропускать первыми и доводить дело до инфаркта», — сказал Семак в эфире радио «Зенит».
В нынешнем сезоне «Зенит» одержал четыре волевые победы в матчах Российской Премьер-Лиги.
Напомним, что петербургский клуб досрочно гарантировал себе чемпионский титул, завоевав золотые медали в шестой раз в истории.
Семак: когда меня качали игроки, думал, чтобы не разошлись и не бросили
- 16 мая 2019
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