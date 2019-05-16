Семак: к волевым победам «Зенита» отношусь наиболее приятно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своём отношении к волевым победам.

«Как я отношусь к своим рекордам? К волевым победам я отношусь наиболее приятно. У команды есть характер и воля к победе. Конечно же, не хочется первыми пропускать, чтобы прилагать дополнительные усилия, чтобы забить, отыграться и изменить ход матча. Это всегда нервирует. Я всегда говорю игрокам, что если они хотят, чтобы тренерский штаб жил дольше, то не надо пропускать первыми и доводить дело до инфаркта», — сказал Семак в эфире радио «Зенит».

В нынешнем сезоне «Зенит» одержал четыре волевые победы в матчах Российской Премьер-Лиги.

Напомним, что петербургский клуб досрочно гарантировал себе чемпионский титул, завоевав золотые медали в шестой раз в истории.