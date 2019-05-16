Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.

«В понедельник подаём все адвокаты подают отдельные апелляции по своим подзащитным. Надеюсь, рассмотрение займёт максимум месяц. Что касается заседаний, то это одно или максимум два заседания», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, за участие в двух драках в центре Москвы суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки длительностью 1 год и 5 месяцев. Оба инцидента произошли в начале октября 2018 года.