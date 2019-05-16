«Арсенал»: не потерпим оскорблений по национальному признаку

Тульский «Арсенал» прокомментировал инцидент, произошедший после ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2). Полузащитник «оружейников» Резиуан Мирзов ударил нападающего гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его оскорблениями.

«Мы прочитали заявление футбольного клуба «Урал» и можем заявить: мы склонны доверять нашему игроку Резиуану Мирзову и будем защищать его до конца. В ходе трансляции было видно, что футболист «Урала» Владимир Ильин неоднократно проявлял неуважение в отношении нашего футболиста, что подтверждает телевизионная трансляция. Отметим, что «Арсенал» не будет терпеть оскорблений по национальному признаку в адрес наших игроков», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу в тульском клубе.

Ранее председатель комитета по этике РФС Семён Андреев сказал, что рассмотрит инцидент между Мирзовым и Ильиным только при условии обращения из РФС или РПЛ.

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