«Милан» определился с целями на летнее трансферное окно

«Милан» в ближайшее трансферное окно намерен приобретать молодых игроков, сообщает Calciomercato. Россонерри сосредоточатся на приобретении полузащитника «Сассуоло» Стефано Сенси, нападающего «Ювентуса» Риккардо Орсолини, выступающего в аренде за «Болонью», и хавбека «Ниццы» Аллана Сен-Максимена.
План может измениться, если «Милану» удастся попасть в Лигу чемпионов. После 36 туров команда Дженнаро Гаттузо отстаёт от четвёртого места на три очка.
Сенси в 28 матчах чемпионата Италии забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 12 млн.
Орсолини в 33 матчах отметился 7 голами и 5 результативными передачами. Трансферная цена — € 4 млн.
Сен-Максимен в 32 матчах чемпионата Франции забил 5 голов (1 – с пенальти) и сделал 5 результативных передач. Трансферная цена — € 25 млн.
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