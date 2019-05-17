Руни: игроки «Манчестер Юнайтед» должны испытывать страх перед Сульшером

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал мнение, что футболисты манкунианской команды должны испытывать страх перед главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером.



«Я думаю, игроки должны испытывать страх перед кем-то. Им нужно бояться Сульшера, им нужно бояться Майкла Кэррика. Они должны уважать их, но в то же время и бояться. Смотреть, как „Манчестер Юнайтед“ мучается, не так просто. Когда Уле пришёл, он хорошо поработал, но я не пойму, что произошло потом. Это или из-за слухов, отправлявших игроков в другие команды, или они перестали выкладываться. По какой-то причине в последних семи-восьми матчах сезона они перестали проявлять себя, и это вышло им боком», — цитирует Руни Sky Sports.

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