Гвардиола: пусть «Барселона» не волнуется, мы не можем позволить себе Гризманна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что английский клуб не собирается покупать французского нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Пусть ребята из „Барселоны“ не волнуются. „Манчестер Сити“ не собирается покупать Гризманна. Мы не можем себе это позволить. Нас не интересует Антуан», — приводит слова Гвардиолы «твиттер» Hayters TV.

Напомним, что Гризманн объявил о своём уходе из «Атлетико» в летнее трансферное окно. Сумма отступных за игрока по контракту с «Атлетико» составляет € 200 млн, однако с 1 июля текущего года она снизится до € 120 млн.

Интерес к 28-летнему форварду проявляют «Барселона» и «Бавария». В нынешнем сезоне француз принял участие в 36 матчах испанской Примеры, в которых отметился 15 голами и 9 результативными передачами.