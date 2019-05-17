Каррагер: «Ливерпулю» стоит вернуть Коутиньо, если цена будет достойной

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что руководству клуба предстоящим летом стоит рассмотреть вариант с трансфером полузащитника каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

«Не говорю, что нужно активно пытаться приобрести Коутиньо, но если цена будет достойной, я бы купил его. Считаю, что «Ливерпулю» не хватает этого игрока. В команде есть Лаллана и Шакири, но это совершенно другой уровень. За «Манчестер Сити» выступают Бернарду Силва, Давил Сильва и Кевин Де Брёйне. У нас нет такого футболиста», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

Коутиньо защищал цвета «Ливерпуля» с 2013 по 2018 год. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах испанской Примеры.