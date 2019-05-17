Жардим: если считаем, что заслуживаем большего, нужно доказать это на поле

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий перед домашним матчем предпоследнего, 37-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
«В роли тренера я стараюсь всегда быть откровенным со своими подопечными, стараюсь говорить им правду. Мы несём ответственность за происходящее.
Думаю, что каждая команда находится на своём месте в турнирной таблице. Если мы думаем, что заслуживаем большего, то нужно доказать это на поле.
Нам предстоит матч с командой, у которой такая же цель, что и у нас. «Амьен» хорошо обороняется, их игроки очень организованны», — цитирует Жардима пресс-служба клуба.
«Амьен», набрав 35 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (33) — 17-е.
Матч «Монако» — «Амьен» состоится завтра, 18 мая, в Фонвьее на стадионе «Луи II» и начнётся в 22:00 мск.
- 17 мая 2019
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