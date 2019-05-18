Моуринью: Балоттели мог бы стать лучше, чем он есть сейчас

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о форварде Марио Балотелли, с которым работал в «Интере».

«Балотелли мог бы стать лучше, чем он есть сейчас. Недавно я подобное одному из своих бывших игроков, а он ответил мне: «Тренер, ты прав, но мне нравится быть таким, какой я есть». Такой менталитет у определённых футболистов, им нравится оставаться теми, кто они есть. Иногда это происходит потому, что люди, которые рядом, не помогают им.

Но мне очень нравится Марио, хорош сам по себе. Он побеждал в чемпионатах Англии и Италии, выигрывал Лигу чемпионов, является замечательным футболистом», — цитирует португальского специалиста RMC.

В текущем сезоне чемпионата Франции Балотелли играл за «Ниццу» и «Марсель», в составе которого забил 8 голов в 14 играх.