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ЦСКА — «Ахмат»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

ЦСКА — «Ахмат»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 18 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Ахмат» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Егор Болховитин и Алексей Ширяев. В роли резервного рефери выступит Николай Волошин.

Московский ЦСКА набрал 45 очков в 28 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (39) — на 7-м месте.

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