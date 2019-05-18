Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне. В клубе же настаивают на том, что эта роль должна достаться украинцу Андрею Лунину, который нынешний сезон на правах аренды проводит в «Леганесе».

«Я не просил клуб делать его вторым вратарём. Посмотрим, что случится дальше. Это больше похоже на слухи. Это всё, что могу сказать. Что касается вратарского вопроса, это будет моим решением. Оно будет весьма понятным. Я являюсь тренером и всегда буду делать то, что посчитаю нужным. Если ситуация будет обстоять иначе, уйду», — приводит слова Зидана El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл за «Леганес» 6 матчей и пропустил 5 мячей. Три игры он отстоял на ноль. Лука Зидан сыграл за первую команду «Королевского клуба» в текущем сезоне 1 матч. Также на его счету 27 матчей за «Реал Кастилью» в Сегунде и 33 пропущенных мяча.